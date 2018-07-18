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Украина и Грузия разрешат поездки по внутренним паспортам

18.07.2018 12:45

 Украина и Грузия договорились ускорить процесс внедрения поездок между странами с внутренними паспортами. 

Об этом сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.

Украина и Грузия разрешат поездки по внутренним паспортам

“Такая договоренность была достигнута во время встречи Министра Кабинета Министров Украины Александра Саенко с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, которая прошла 17 июля в Тбилиси”, — говорится в сообщении.

Таким образом, обе страны договорились об ускорении процесса введения поездок между странами с внутренними биометрическими паспортами.

Кроме этого стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в развитии транспортных коридоров в рамках “Нового Шелкового пути”.

“Украина готова продолжать конструктивный диалог и сотрудничество по вопросам совершенствования существующих и развитию новых транспортных маршрутов, а также устранению препятствий на пути движения товаров и услуг. В этом контексте актуальным является вопрос развития “Нового Шелкового пути”, — подчеркнул Александр Саенко, добавив, что развитие таких транспортных коридоров позволит существенно увеличить объемы украинского экспорта.

Напомним, украинцам разрешен въезд в Турцию по ID-картами без загранпаспорта.

 

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