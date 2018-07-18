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Взрыв в тернопольской квартире – попытка самоубийства

18.07.2018 13:56

Взрыв в квартире в Тернополе квалифицировали по ст. 270 Уголовного кодекса Украины. 

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области, передает УНН.

В тернопольской квартире, где прогремел взрыв, пытались совершить самоубийство

"Полицейские устанавливают причину пожара. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и квалифицировано статье 270 УК", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в одной из многоэтажек на улице Пушкина в Тернополе поступило в полицию и к спасателям вчера, в 20:30.

"Пожарным быстро удалось ликвидировать огонь, однако были повреждены вещи домашнего обихода, обгорели стены и потолок в квартире, а также на лестничной клетке", - говорится в сообщении.

Установлено, что на момент взрыва в помещении находились три человека. В реанимационное отделение с термическими ожогами II-III степеней госпитализированы владелец квартиры 1973 года рождения и его семилетний сын.

"С диагнозом: отравление продуктами сгорания природного газа и попытка самоубийства в психоневрологическую больницу госпитализирована женщина", - отметили в полиции.

По словам хозяина квартиры, к моменту возникновения пожара он находился в одной из комнат, жена - на кухне, а сын играл в коридоре.

"Мужчина вдруг почувствовал запах газа. Когда забежал на кухню, то увидел, что конфорки газовой плиты открыты. Жена, не сказав ни слова, ушла, а он перекрыл газ и начал открывать окна. В этот момент и произошло возгорание. По предварительным данным, женщина неоднократно пыталась совершить самоубийство из-за проблем с психикой ", - рассказали в ГУНП.

 

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