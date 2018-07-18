Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

«Укрзализныця» будет информировать полицию и налоговую о всех перевозке леса

18.07.2018 14:18

В рамках борьбы с контрабандой леса "Укрзализныця" будет предоставлять полиции информацию о транспортировке леса. 

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Укрзализныця" будет информировать полицию о перевозке леса

"Соответствующие поручения (в рамках борьбы с контрабандой леса - ред.) также дал "Укрзализныци". Все документы будут сканироваться. Фото всех вагонов будут в онлайн-режиме направляться в Нацполицию и ГФС. И за это будет отвечать руководитель украинской железной дороги. Чтобы все видели в онлайн-режиме, кто, куда, что повез", - сказал Гройсман.

Напомним, в правительстве анонсировали масштабную борьбу с контрабандой леса.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...