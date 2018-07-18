В Киеве c 19 июля по 7 августа частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

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Введение частичного ограничения движения транспорта связано с ремонтными работами
Из-за ремонтных работ на Южном мосту Киева будет частично ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.
"С 19 июля по 7 августа 2018 года в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что движение транспорта в частности ограничат на эстакадном выезде со Столичного шоссе на Южный мост на второй полосе и на эстакадном выезде с Надднепрянского шоссе на Южный мост на первой полосе.
"Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ", - добавляется в сообщении. // 112.ua
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