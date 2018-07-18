Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Киеве c 19 июля по 7 августа частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

18.07.2018 14:29

Введение частичного ограничения движения транспорта связано с ремонтными работами

Из-за ремонтных работ на Южном мосту Киева будет частично ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

Южный мост

"С 19 июля по 7 августа 2018 года в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что движение транспорта в частности ограничат на эстакадном выезде со Столичного шоссе на Южный мост на второй полосе и на эстакадном выезде с Надднепрянского шоссе на Южный мост на первой полосе.

"Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ", - добавляется в сообщении. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...