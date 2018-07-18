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В Полтаве авто влетело в подземный переход, убив ремонтника (фото)

18.07.2018 14:51

В результате аварии погиб 27-летний мужчина, который выполнял ремонтные работы в переходе.

В Полтаве легковой автомобиль влетел в пешеходный подземный переход. Автомобильная авария произошла сегодня, около 11 часов, на перекрестке улиц Европейской и Шевченко областного центра.

В переходе во время ДТП велись ремонтные работы / фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, водитель легковушки «Опель» не справился с управлением и въехал в верхнюю часть подземного пешеходного перехода. В результате аварии 27-летний мужчина, который выполнял ремонтные работы, от полученных травм погиб на месте.

Работники полиции на месте происшествия устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. // УНИАН

 

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