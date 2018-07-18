Доцента кафедри Уманського педуніверситету затримано за підозрою у вимаганні хабара від абітурієнта

Уманською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 18.07.2018 затримано в порядку ст. 208 КПК України доцента кафедри Інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, який вимагав від абітурієнта грошові кошти в розмірі 5 300 грн за успішне складання вступних іспитів і подальше зарахування до вказаного навчального закладу.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб ) Кримінального кодексу України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Крім того, перевіряється причетність зазначеної особи до інших фактів вимагання неправомірної вигоди від студентів і абітурієнтів вказаного вище вишу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Черкаської області