Поліцейські Київщини затримали групу сутенерів за продаж українок у сексрабство до Китаю

Троє українців спільно з громадянином Китайської Народної Республіки вербували, а потім переправляли через Державний кордон України молодих дівчат, які перебували в уразливому стані та скрутному матеріальному становищі.

Успішну спецоперацію по викриттю та затриманню зловмисників провели оперативники обласного Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно з Васильківським відділом поліції та прокуратурою.

Встановлено, що для реалізації своїх злочинних намірів, після вербування, зловмисники цілодобово контролювали дівчат, швидко робили їм всі необхідні документи та купували авіаквитки. Для уникнення проблем під час перетину Державного кордону України, проводили детальний інструктаж стосовно мети поїздки до Китайської Народної Республіки.

Начальник обласного Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Андрій Ткач розповів, що там дівчата потрапляли в нелюдські умови життя, до них застосовувалось фізичне та моральне насильство, встановлювались шалені штрафи, які поступово втягували в боргову кабалу та унеможливлювали повернення в Україну.

На даний час триває комплекс слідчих дій. До обрання міри запобіжного заходу підозрювані знаходитимуться в ізоляторі тимчасово тримання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Київської області