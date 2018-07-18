Во двор депутата в Черкасской области бросили взрывные устройства

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Во двор местного жителя в Тальновском районе Черкасской области бросили два неизвестных предмета.
Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции в области.
"Сегодня ночью неизвестные бросили в домовладения одного из местных жителей два предмета, которые взорвались. Что это за предметы, устанавливается. Открыто производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины", - отметили в отделе коммуникации.
Пострадавших в результате инцидента нет.
По сообщению местных СМИ, две гранаты бросили во двор, который принадлежит депутату Черкасского облсовета.
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