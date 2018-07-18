Российский полицейский признался в жестоком убийстве бывшей жены, которую искали месяц

41-летний сотрудник полиции из Челябинска отправлен под стражу по обвинению в убийстве своей 36-летней бывшей жены Алины Галимжановой, которую разыскивали с 18 июня. Мотивом преступления стала ревность.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР области Александр Скорик, вечером 18 июня текущего года обвиняемый в одном из гаражных кооперативов областного центра совершил убийство 36-летней женщины, а после вывез ее тело в район села Миасское и закопал.

«Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), уголовное дело возбуждено и расследуется в Тракторозаводском районе города Челябинска, — уточнил Александр Скорик. — По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливается мотив совершения преступления».

Мужчина является действующим сотрудником полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД области, в отношении данного сотрудника ОРЧ службы собственной безопасности ГУ МВД области проведена служебная проверка. «Полицейский будет уволен по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. В отношении его руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарного взыскания», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

Как ранее сообщал Znak.com, родственники Алины Галимжановой рассказывали, что в день исчезновения она с бывшим мужем должна была поехать в гараж, чтобы забрать вещи. По словам родных, отношения у них были хорошие. Спустя две недели с неизвестного номера сестре пропавшей пришло СМС, что якобы Алина находится в Крыму и вернется в июле. Сам муж три недели уверял, что вечером 18 июня высадил ее около дома и уехал.