На Полтавщине на 12 лет осужден педофил, который насиловал свою маленькую падчерицу

По данным следствия, мужчина вступал в половую связь с ребенком в сентябре октябре прошлого года. Установлено, что удерживая ребенка руками, он снимал с нее одежду и вступал в половые отношения неестественным способом. Кроме этого, во время обыска в квартире, где жил насильник вместе со своей сожительницей, изъяли наркотические средства - каннабис. Как пояснил, наркотическое вещество держал для собственного употребления. Свою вину мужчина не признал, указывая, что никакого насилия в отношении малолетней падчерицы не совершал и в половой контакт с ней не вступал.

Девочка рассказала, что 34-летний подсудимый является ее отчимом, с которым она с мамой и двумя братьями жила вместе. До рождения младшего брата отношения с отчимом были хорошие, потом ухудшились. После этого он начал бить ставить детей в угол. Когда мама попала в больницу с младшим братом, он начал приставать к падчерице. В суде школьница рассказала, что изверг заставлял ее ложиться рядом, снимал одежду, занимался с ней оральным сексом, а когда та сопротивлялась - угрожал расправой. Так продолжалось несколько дней, пока потерпевшая была в доме наедине со своим мучителем. Девочка боялась рассказать об этом всем матери, и со временем все сообщила бывшей жене своего отчима, а та, в свою очередь, уже ее матери. Только после этого они обратилась в полицию.

На суде мать потерпевшей девочки сообщила, что с мужем жила более 7 лет и имеет общего ребенка. Ее дочь называла отчима «отцом». Во время, когда произошло насилие, женщины не было дома: сначала лежала в больнице с одним из сыновей, потом с ним ездила к бабушке. Заключением эксперта Кременчугского межрайонного отделения областного бюро СМЭ установлено у потерпевшего ребенка телесные повреждения, многочисленные синяки и ссадины, которые образовались от побоев. Повреждения половых органов не обнаружено, и наличие мужской спермы в постели является признаком того, что отчим совершал действия, направленные на удовлетворение половой страсти неестественным способом.

Коллегия судей критически отнеслась к показаниям обвиняемого. Как и утверждениям стороны защиты о том, что показания малолетней потерпевшей были вымышлены под давлением. Поэтому 34-летнего мужчину признали виновным сразу по нескольким статьям и ему назначили срок наказания на 11 лет 6 месяцев. Также суд приняв во внимание, что на момент совершения правонарушений у него было не отбытое наказания, то за решеткой ему придется побыть 12 лет. Приговор суда может быть обжалован в Апелляционном суде Полтавской области. // kriminalukraine.com.ua