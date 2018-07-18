Охоронцю суду, який із табельної зброї застрелив колегу, затвердили вирок

Апеляційний суд міста Києва підтримав правову позицію столичної прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції, який засудив охоронця суду до 9 років позбавлення волі за умисне вбивство колеги.

Як повідомлялось, злочин стався у березні 2015 року в одній з будівель Господарського суду м. Києва по вул. Богдана Хмельницького, 44 у Києві. Так, під час несення служби по охороні суду співробітник БСПМ «Грифон» на ґрунті раптово виниклого конфлікту з іншим охоронцем дістав табельний пістолет та спричинив останньому смертельне поранення в голову.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києві від 16 січня 2018 року обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 9 років позбавлення волі.

Не погоджуючись з таким рішенням, сторона захисту оскаржила його в апеляційному порядку.

Бажаючи уникнути відповідальності, обвинувачений у суді наполягав на випадковості пострілу. Однак прокуратурою міста було надано беззаперечні докази саме умисного характеру його дій. Вказані обставини підтверджені показами свідків, результатами експертиз, відеозаписами з камер спостереження та іншими доказами.

Зважаючи на викладене, Апеляційний суд м. Києва погодився з позицією прокурора про обґрунтованість призначеного покарання та залишив вирок районного суду без змін.

Прес-служба прокуратури міста Києва