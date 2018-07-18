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Охоронцю суду, який із табельної зброї застрелив колегу, затвердили вирок

18.07.2018 16:28

Апеляційний суд міста Києва підтримав правову позицію столичної прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції, який засудив охоронця суду до 9 років позбавлення волі за умисне вбивство колеги.

Як повідомлялось, злочин стався у березні 2015 року в одній з будівель Господарського суду м. Києва по вул. Богдана Хмельницького, 44 у Києві. Так, під час несення служби по охороні суду співробітник БСПМ «Грифон» на ґрунті раптово виниклого конфлікту з іншим охоронцем дістав табельний пістолет та спричинив останньому смертельне поранення в голову.

Фото Прокуратура міста Києва.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києві від 16 січня 2018 року обвинуваченого визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 9 років позбавлення волі.

Не погоджуючись з таким рішенням, сторона захисту оскаржила його в апеляційному порядку.

Бажаючи уникнути відповідальності, обвинувачений у суді наполягав на випадковості пострілу. Однак прокуратурою міста було надано беззаперечні докази саме умисного характеру його дій. Вказані обставини підтверджені показами свідків, результатами експертиз, відеозаписами з камер спостереження та іншими доказами.

Зважаючи на викладене, Апеляційний суд м. Києва погодився з позицією прокурора про обґрунтованість призначеного покарання та залишив вирок районного суду без змін.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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