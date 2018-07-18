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В ЮАР пассажир снял из салона на видео падение самолета

18.07.2018 16:41

При крушении самолета 10 июля погибли двое людей, еще 20 пострадали

Пассажир авиалайнера, который разбился в Южно-Африканской Республике 10 июля, снял падение на видео.

47news.ru
Barry Marais 

Мужчина сидел в районе левого крыла, когда двигатель самолета загорелся.

"Становится всё хуже и хуже. Всё становится очень плохо", — говорит мужчина за кадром.

Еще кто-то из пассажиров советует пристегнуться. Несмотря на удар самолета о землю, запись видео продолжилась, хотя на некоторое время изображение стало черным. 

Watch video!

Напомним, что 10 июля сообщалось, что недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике разбился пассажирский самолет. В результате крушения погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести. // 112.ua

 

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