В ЮАР пассажир снял из салона на видео падение самолета

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При крушении самолета 10 июля погибли двое людей, еще 20 пострадали
Пассажир авиалайнера, который разбился в Южно-Африканской Республике 10 июля, снял падение на видео.
Мужчина сидел в районе левого крыла, когда двигатель самолета загорелся.
"Становится всё хуже и хуже. Всё становится очень плохо", — говорит мужчина за кадром.
Еще кто-то из пассажиров советует пристегнуться. Несмотря на удар самолета о землю, запись видео продолжилась, хотя на некоторое время изображение стало черным.
Напомним, что 10 июля сообщалось, что недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике разбился пассажирский самолет. В результате крушения погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести. // 112.ua
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