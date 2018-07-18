В Запорожье два отморозка, выйдя из полиции после задержания, ограбили прохожего

В Запорожье в ночь на 18 июля двое мужчин были задержаны копами за кражу алкоголя и сигарет из супермаркета, и, едва они вышли из отделения полиции, совершили нападение на прохожего.

Как сообщили в пресс-службе полиции, ограбление произошло на проспекте Соборном, где задержанные ограбили мужчину, отобрав у него телефон. Потерпевший сразу же обратился к копам и подробно описал нападавших.

Недалеко от места преступления полицейские задержали двух человек, которые подходили под описание. Полицейские опознали в них нарушителей, которые несколько часов назад были задержаны за кражу в супермаркете.

Позднее патрульные установили, что один из нападавших четыре года отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений, а второй неоднократно был осужден за групповое разбойное нападение, кражу, хранение оружия и наркотиков. // Сегодня