Конституционный суд признал неконституционными отмену либо ограничение льгот чернобыльцам

Судьи считают, что льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения причиненного вреда чернобыльцам

Конституционный суд Украины признал незаконными ограничение либо отмену льгот чернобыльцам. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Таким образом, по представлению 50 нардепов было принято решение о признании утратившими силу некоторых законов от 28 декабря 2014 года.

"Конституционный суд Украины, исходя из содержания статьи 16 Основного Закона Украины, отмечает, что обязанность государства по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы – катастрофы планетарного масштаба, сохранение генофонда украинского народа предопределяет предоставление особого статуса гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении.

Судьи считают, что льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения причиненного вреда чернобыльцам.

Таким образом, решением КСУ отменяется действие норм, которые ограничивали выплаты для льготных категорий, связанных с Чернобыльской катастрофой.

"Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано", - заявили в пресс-службе КСУ.

Напомним, ранее Кабинет Министров установил размер денежной помощи пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы для компенсации санаторно-курортным учреждениям стоимости путевки от 6,8 до 20,7 тыс. грн в 2018 году, таким образом увеличив их на 25%. // 112.ua