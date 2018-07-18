В Днепре задержали более 20 «моделей» из сети порностудий

В Днепре сотрудники областного Управления по борьбе с торговлей людьми, разоблачили несколько порностудий и задержали более 20 моделей, а во время санкционированных обысков обнаружили и изъяли доказательства. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Оперативники получили информацию о том, что в Днепропетровской области функционировала сеть онлайн-порностудий. А позже было открыто уголовное производство и во время досудебного расследования было установлено, что организатором оказался 39-летний житель Днепра и помогала ему 31-летняя женщина.

Мужчина осуществлял общее руководство группой и координировал действия участников в части работы проституток, подыскивал новых "сотрудниц", вел бухгалтерию, выплаты денег членам группы. В этом ему активно помогала женщина-соорганизатор.

Члены группы арендовали жилье на долгосрочной основе, покупали необходимое оборудование и рекламировали свой "бизнес", активно привлекая к своей деятельности девушек и молодых женщин.

В ходе расследования полицейские установили шесть мест расположения порностудий, которые использовались для предоставления сексуальных услуг. Также были установлены факты привлечения к работе порностудий и несовершеннолетних.

Оперативники и следователи установили 22 женщин, привлеченных к работе порностудий в качестве веб-моделей. Во время обысков были изъяты 18 комплектов техники, в том числе и онлайн-камеры, компьютерную технику и деньги в сумме 16 тысяч долларов и 115 тысяч гривен. // Сегодня