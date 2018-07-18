Российским «слугам» запретили критиковать «царя» за пенсионную реформу

Депутаты Госдумы накануне принятия в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста получили установку сверху о том, что можно и что нельзя делать во время обсуждения документа в нижней палате парламента. В частности, можно ругать реформу, но без упоминания персоналий, нельзя критиковать лично президента, установки по премьеру Дмитрию Медведеву не такие жесткие, но нежелательна и его критика.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Один из них, близкий к руководству КПРФ, пояснил, что "это рекомендация, не приказ, но все всё понимают". В администрации президента информацию подтвердили. По словам собеседника газеты в АП, соответствующие договоренности были достигнуты давно.

Сами депутаты наличие таких рекомендаций отрицают. Депутат от КПРФ Юрий Афонин назвал информацию "вбросом". Депутат-справедливоросс Олег Шеин заявил, что ему лично "такого не говорили". Зампред Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) сообщил, что никаких обсуждений с фракциями перед первым чтением не велось ни сейчас, ни ранее.

То, что разрешили критиковать саму реформу, - хорошо, полагают эксперты. Потому что иначе недовольство может выплеснуться в массовые протесты, отмечает политолог Андрей Колядин.

При этом, если Кремлю удастся добиться, чтобы оппозиция не критиковала в связи с реформой самого Путина, это будет большим успехом, считает политолог Аббас Галлямов: "Большое количество людей боится разочаровываться в Путине и с удовольствием выведет его за скобки. Мол, жаль, что он занят глобальными мировыми проблемами и у него просто не дошли до пенсионной истории руки".

Напомним, рейтинг Путина ранее начал падать на фоне объявления властей о намерении повысить пенсионный возраст в стране. Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМ в середине июня, уровень доверия к главе государства снизился с 47,4% до 42%. Показатель Медведева составил 9,2% (в мае было 12,5%). "Ведомости" отмечали, что до такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 года. Источники издания сообщали, что в связи с пенсионной реформой в администрации президента существует беспокойство по поводу результатов сентябрьских выборов губернаторов и законодательных собраний.

Исправить ситуацию руководство страны пытается с помощью различных установок. Так, накануне телеканал "Дождь" сообщал, что Кремль запретил лояльным к власти журналистам и экспертам употреблять словосочетание "пенсионная реформа", так как оно может ассоциироваться у людей с воспоминаниями о трудностях, пережитых в 1990-х годах. Вместо этого термина рекомендовано упоминать "изменения и преобразования в пенсионной системе".

О решении правительства повысить пенсионный возраст премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил 14 июня. 16 июня законопроект был внесен в Госдуму. Первое чтение намечено на четверг, 19 июля.

Как сообщалось, реформа будет проводиться поэтапно - с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин - до 65 лет к 2028 году - и на восемь лет для женщин - до 63 лет к 2034 году.

Решение вызвало резкую критику в обществе. Противники пенсионной реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии. После объявления о планах правительства повысить пенсионный возраст в стране начались акции протеста. // NEWSru.com