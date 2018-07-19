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В Хмельницкой обл. мамаша пыталась продать 4-летнего сына за ₴15 тыс. для попрошайничества

19.07.2018 00:05

32-летняя женщина была задержана в феврале 2018 года

В Хмельницкой области жительницу приговорили к 5 годам лишения свободы за попытку продать своего 4-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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32-летняя женщина была задержана в феврале 2018 года. Она отдала своего ребенка посторонним лицам за 15 тыс. грн. "Новые родители" хотели использовать мальчика для занятия попрошайничеством на территории Тернопольской области, что подтверждено соответствующей распиской.

После получения средств злоумышленница была разоблачена и задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По словам руководителя отраслевого отдела прокуратуры области Сергея Наконечного, в суде была полностью доказана виновность женщины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (незаконное соглашение относительно малолетнего ребенка).

Приговором Изяславского районного суда осужденной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. // 112.ua

 

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