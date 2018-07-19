На Буковине горе-родители морили сына голодом и до пяти лет не научили говорить

В Черновицкой области ювенальные полицейские вместе с патрульной полицией и сотрудниками службы по делам детей устроили в приют пятилетнего ребенка, которого родители морили голодом и не научили разговаривать.

"В этот раз мы увидели истощенного постоянным недоеданием пятилетнего мальчика, в грязной рубашке, с полупустым пакетиком просроченного сметанного продукта, которого постоянно оставляли одного в затхлом помещении, покрытом плесенью, где повсюду пустые бутылки от спиртного, окурки и гниющие остатки пищи", – сообщают представители ювенальная превенция ГУНП в Черновицкой области.

По информации полицейским, несмотря на свой возраст, ребенок так и не научился говорить. Мальчика осмотрели медики, и теперь он будет под надежной защитой. // Сегодня