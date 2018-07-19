На Волыни на 9 лет посадили офицера, убившего солдата

В Волынской области старшего лейтенанта одной из воинских частей приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство солдата. Об этом на своей странице в Facebook военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.

Отмечается, что этот инцидент произошел осенью 2014 года. По информации Сенюка, на выходе из помещения казармы танкового батальона между двумя бойцами возник конфликт из-за личных неприязненных отношений. В результате чего один из них нанес сослуживцу один целенаправленный удар колото-режущим предметом в грудную клетку. Полученная травма пострадавшего оказалась несовместима с жизнью.

"Поэтому за совершенное офицер получил по заслугам - 9 лет лишения свободы. И буквально вчера, 17 июля, Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда поддержал позицию военной прокуратуры Луцкого гарнизона, оставив без изменений приговор суда первой и постановление суда апелляционной инстанций, и полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы защитника обвиняемого", – говорится в сообщении.

Сенюк добавил, что первое решение об осуждении военнослужащего Ковальский районный Волынской области принял еще 30 мая 2016. Затем, в ноябре того же года Апелляционный суд Волынской области оставил без изменений приговор местного суда. // 112.ua