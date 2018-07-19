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На Волыни на 9 лет посадили офицера, убившего солдата

19.07.2018 01:55

Убийство произошло осенью 2014 года

В Волынской области старшего лейтенанта одной из воинских частей приговорили к 9 годам тюрьмы за убийство солдата. Об этом на своей странице в Facebook военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.

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Отмечается, что этот инцидент произошел осенью 2014 года. По информации Сенюка, на выходе из помещения казармы танкового батальона между двумя бойцами возник конфликт из-за личных неприязненных отношений. В результате чего один из них нанес сослуживцу один целенаправленный удар колото-режущим предметом в грудную клетку. Полученная травма пострадавшего оказалась несовместима с жизнью.

"Поэтому за совершенное офицер получил по заслугам - 9 лет лишения свободы. И буквально вчера, 17 июля, Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда поддержал позицию военной прокуратуры Луцкого гарнизона, оставив без изменений приговор суда первой и постановление суда апелляционной инстанций, и полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы защитника обвиняемого", – говорится в сообщении.

Сенюк добавил, что первое решение об осуждении военнослужащего Ковальский районный Волынской области принял еще 30 мая 2016. Затем, в ноябре того же года Апелляционный суд Волынской области оставил без изменений приговор местного суда. // 112.ua

 

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