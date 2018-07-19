На Закарпатті у результаті спецоперації затримано групу наркозбувачів

Під час затримання один зі зловмисників чинив опір поліцейським. Для зупинки його транспортного засобу поліцейські застосували вогнепальну зброю. Ніхто з людей не постраждав. Слідчі дії тривають.

Департаментом протидії наркозлочинності під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Західного регіону України сьогодні, 18 липня, проведено спецоперацію в Закарпатській області із затримання членів організованої групи наркоділків.

Встановлено, що учасники групи упродовж тривалого часу займалися виготовленням та постачанням наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах як на території регіону, так і поза його межами.

У затриманих вилучено велику партію наркотичних засобів, а також вогнепальну та холодну зброю.

Під час затримання один зі зловмисників чинив опір законним вимогам поліцейських. Тому для зупинки транспорту, яким пересувався зловмисник, співробітники поліції були змушені застосувати вогнепальну зброю. Постраждалих немає.

Усіх членів групи затримано. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Департамент комунікації

Національної поліції України