Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Закарпатті у результаті спецоперації затримано групу наркозбувачів

19.07.2018 02:38

Під час затримання один зі зловмисників чинив опір поліцейським. Для зупинки його транспортного засобу поліцейські застосували вогнепальну зброю. Ніхто з людей не постраждав. Слідчі дії тривають.

 

Департаментом протидії наркозлочинності під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Західного регіону України сьогодні, 18 липня, проведено спецоперацію в Закарпатській області із затримання членів організованої групи наркоділків.

нарко

Встановлено, що учасники групи упродовж тривалого часу займалися виготовленням та постачанням наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах як на території регіону, так і поза його межами.

У затриманих вилучено велику партію наркотичних засобів, а також вогнепальну та холодну зброю.

Під час затримання один зі зловмисників чинив опір законним вимогам поліцейських. Тому для зупинки транспорту, яким пересувався зловмисник, співробітники поліції були змушені застосувати вогнепальну зброю. Постраждалих немає.

Усіх членів групи затримано. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Департамент комунікації
Національної поліції України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...