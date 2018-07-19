Зачем придумали зимние шины

Это понятно каждому - климат в наших широтах таков, что зимой автомобилю нужна дополнительная защита от скольжения на дороге, покрытой льдом, изморозью, снегом. Но на самом деле история этого спасительного средства для автомобилистов, которое позволяет чувствовать себя в достаточной мере безопасно на зимней дороге, насчитывает уже больше 80 лет!

Фото: ShinaDiski

Массово производить автомобильные шины начали только в 1932 году. И уже через 2 года инженеры-разработчики продемонстрировали первую модель шины, предназначенную для северных стран. Вызовом для них стали критические погодные условия. Да и сами регионы, в которых стартовало производство автомобилей по природно-климатическим условиям были достаточно неоднородными. Потому требовалось приспособить автомобили к снежным и скользьким дорогам, разработав защищенную покрышку. Кстати, пионерам этого движения выступила компания Nokian. Потому сегодня, если вы собираетесь купить зимнюю резину для авто в Украине, именно шины Nokian зима можно посоветовать в качестве одного из самых надежных вариантов зимней резины.

Первая модель зимней шины носила название Kilerengas и предназначалась для огромных грузовиков. Конечно, по конструктиву, виду и составу она мало напоминала современные модели зимней резины. В ее состав входила всего лишь треть тех компонентов, которые используют в производстве современных шин. А из защиты она имела только специфический рисунок протектора и обновленную и видоизмененную конструкцию корда. То ли дело современные модели шин этого производителя, которые имеют вполовину больше шипов, чем все остальные модели. Именно благодаря этому не так давно на этих шинах был установлен рекорд скорости на зимней дороге. Стоит отметить и нешипованные модели этого производителя, в состав которых добавляются измельченные кристаллические частицы, которые в разы улучшают сцепление шины с дорогой и бережно воздействуют на ее поверхность, позволяя развивать достаточную скорость.

С массовым развитием модельного ряда автомобилей на рынке появилось больше разновидностей шин, предназначенных для кроссоверов и внедорожников. В их состав добавляется волокнистый арамидный материал, который также улучшает сцепление. Он настолько качественный, что используется в военной и авиационной промышленности. Состав шины из натурального каучука, силикона и рапсового масла также улучшает ее эксплуатационные характеристики на любой поверхности - льду, снегу, слякотной дороге

Чтобы убедиться в том, пора ли вам действительно заменить сезонные шины, проверьте их индикаторы. Обыкновенно они имеют вид символа-снежинки. Значение имеет его глубина. Если она существенно уменьшилась - пора задуматься о замене и приобрести что-то из вышеперечисленного.