На Львовщине осужденный за взятку мэр города Сколе решил и дальше «брать»

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Москаль является мэром Сколе с 2010 года
Во Львовской области на взятке в 68,7 тыс. грн правоохранители задержали мэра города Сколе Владимира Москаля. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"В славном городе Сколе работает мэром некий В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится и Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерное требование на 68,7 тыс грн. Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках!" – написал Луценко.
Напомним, 16 марта Стрыйский горрайонный суд Львовской области приговорил мэра Сколе (Львовская область) Владимира Москаля к 6,5 годам лишения свободы за взяточничество. // Сегодня
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