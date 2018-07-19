Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Львовщине осужденный за взятку мэр города Сколе решил и дальше «брать»

19.07.2018 08:45

Москаль является мэром Сколе с 2010 года

Во Львовской области на взятке в 68,7 тыс. грн правоохранители задержали мэра города Сколе Владимира Москаля. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

фото facebook.com/LlutsenkoYuri

"В славном городе Сколе работает мэром некий В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится и Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерное требование на 68,7 тыс грн. Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках!" – написал Луценко.

Напомним, 16 марта Стрыйский горрайонный суд Львовской области приговорил мэра Сколе (Львовская область) Владимира Москаля к 6,5 годам лишения свободы за взяточничество. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...