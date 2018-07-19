На Львовщине осужденный за взятку мэр города Сколе решил и дальше «брать»

Во Львовской области на взятке в 68,7 тыс. грн правоохранители задержали мэра города Сколе Владимира Москаля. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В славном городе Сколе работает мэром некий В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 осужден на 6,5 лет за взятку. Однако, апелляция все переносится и Москаль продолжает быть мэром. Чтобы не потерять навыки решил этот Москаль снова взять неправомерное требование на 68,7 тыс грн. Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках!" – написал Луценко.

Напомним, 16 марта Стрыйский горрайонный суд Львовской области приговорил мэра Сколе (Львовская область) Владимира Москаля к 6,5 годам лишения свободы за взяточничество. // Сегодня