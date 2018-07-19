17 подонков почти полгода насиловали 11-летнюю девочку

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Самому старшему насильнику 66 лет
11-летняя девочка из индийского города Ченнаи подвергалась изнасилованию 17 мужчинами начиная с января этого года. Об этом сообщает CNN.
"17 мужчин работали в здании, где жила девочка, в качестве персонала службы безопасности и техники. Сейчас они находятся под арестом", - говорится в сообщении.
У девушки были проблемы со слухом. Предполагается, что перед насилием в подвале здания мужчины вводили ей "успокаивающие препараты".
О насилии девочка призналась членам своей семьи, которые затем вызвали полицию. Девочка опознала всех насильников. По меньшей мере четверо из них признали свою вину.
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