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В Одессе полиция «накрыла» воровскую сходку

19.07.2018 09:15

 Встречу представителей так называемых «воров в законе» разогнали вчера в Измаиле сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщили «Думской» источники в прокуратуре, «сходка» проходила в ресторане «Пармезан» и была посвящена разделу сфер влияния в юго-западных районах Одесской области – Измаильском, Килийском и Ренийском.


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Основным «спикером» на встрече был Коба, представитель вора в законе Миндии по кличке Хромой.
 
«Вор Миндия Хромой пытается отодвинуть вора Антика от контроля над югом Одесской области. Но на самом деле, в этих районах на криминальную ситуацию, особенно в сфере производства и продажи марихуаны, влияет авторитет Олег Попеску по кличке Олег Ренийский. Хромой через своих представителей ведет переговоры с Олегом Ренийским о сотрудничестве в этих районах», — пояснил наш собеседник.
 
Достичь соглашения члены криминальных группировок не успели: сотрудники уголовного розыска нагрянули в заведение и задержали участников встречи. Трое из них оказались гражданами других государств. Решается вопрос об их депортации.
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