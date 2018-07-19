В Одессе полиция «накрыла» воровскую сходку

Как сообщили «Думской» источники в прокуратуре, «сходка» проходила в ресторане «Пармезан» и была посвящена разделу сфер влияния в юго-западных районах Одесской области – Измаильском, Килийском и Ренийском.

Основным «спикером» на встрече был Коба, представитель вора в законе Миндии по кличке Хромой.

«Вор Миндия Хромой пытается отодвинуть вора Антика от контроля над югом Одесской области. Но на самом деле, в этих районах на криминальную ситуацию, особенно в сфере производства и продажи марихуаны, влияет авторитет Олег Попеску по кличке Олег Ренийский. Хромой через своих представителей ведет переговоры с Олегом Ренийским о сотрудничестве в этих районах», — пояснил наш собеседник.

Достичь соглашения члены криминальных группировок не успели: сотрудники уголовного розыска нагрянули в заведение и задержали участников встречи. Трое из них оказались гражданами других государств. Решается вопрос об их депортации.