В Одессе полиция «накрыла» воровскую сходку

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Встречу представителей так называемых «воров в законе» разогнали вчера в Измаиле сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Как сообщили «Думской» источники в прокуратуре, «сходка» проходила в ресторане «Пармезан» и была посвящена разделу сфер влияния в юго-западных районах Одесской области – Измаильском, Килийском и Ренийском.
Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе...