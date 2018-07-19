Скеровано до суду обвинувальний акт відносно службовця ПАТ «Укрзалізниця», викритого на корупції

Київською місцевою прокуратурою №7 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього начальника відділу Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», викритому на корупційному злочині.

Як повідомлялось, вказаний посадовець був затриманий у квітні поточного року під час одержання 7200 доларів США неправомірної вигоди.

Зазначені кошти чоловік вимагав від директора приватного товариства за вплив на службових осіб Регіональної філії щодо перерахування близько 2 млн. грн. на рахунок вказаного товариства за договором на поставку товарів.

Дії начальника відділу кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

На даний час обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури міста Києва