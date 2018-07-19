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Скеровано до суду обвинувальний акт відносно службовця ПАТ «Укрзалізниця», викритого на корупції

19.07.2018 09:25

Київською місцевою прокуратурою №7 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього начальника відділу Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», викритому на корупційному злочині.

Як повідомлялось, вказаний посадовець був затриманий у квітні поточного року під час одержання 7200 доларів США неправомірної вигоди.

Фото Прокуратура міста Києва.

Зазначені кошти чоловік вимагав від директора приватного товариства за вплив на службових осіб Регіональної філії щодо перерахування близько 2 млн. грн. на рахунок вказаного товариства за договором на поставку товарів.

Фото Прокуратура міста Києва.

Дії начальника відділу кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

На даний час обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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