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У Києві поліцейські затримали жінку, яка грабувала перехожих

19.07.2018 09:45

Правоохоронці довели причетність зловмисниці до двох епізодів, тож не виключають, що злочинів вона скоїла значно більше. За рішенням суду, на час досудового розслідування правопорушниця перебуватиме під домашнім арештом.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Каунаській невідома пограбувала місцеву жительку. Зловмисниця зірвала з шиї перехожої золотий ланцюжок та втекла.

Фото Поліція Києва.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, під час відпрацювання інформації працівники карного розшуку помітили жінку, яка за описом виявилася схожою на нападницю. Для перевірки правоохоронці її зупинили, а під час поверхневого огляду у кишені виявили прикрасу, яку упізнала потерпіла.

«У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України правопорушницю затримали. Це – місцева мешканка, 1987 року народження, яка має судимості за крадіжки. Також ми встановили, що кілька годин тому за аналогічних обставин на вулиці Харківське шосе вона заволоділа золотим ланцюжком киянки. А відтак продовжуємо відпрацьовувати її на причетність до інших злочинів», - повідомив Олександр Кузьмін.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманій міру запобіжного заходу – домашній арешт.

Їй загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

 

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