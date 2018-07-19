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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 18.07.2018

19.07.2018 10:12

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 18.07.2018

 

Працівники Приморського відділу поліції в м. Одеса викрили 23-річного одесита, який вкрав велосипед у 29-річного містянина, завдавши йому збиток на двадцять тисяч гривень.

Працівники Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одеса викрили 33-річного громадянина Молдови, який проник у житло 56-річного одесита і викрав звідти гроші, золоті вироби, комп’ютерну техніку та документи, завдавши йому збитків більш ніж на сто тисяч гривень. Зловмисника затримали і відкрили кримінальне провадження.

До Подільського відділу поліції із заявою звернулась жителька м. Одеса, яка повідомила, що з її будинку в м. Подільську невідома особа викрала дві ручні в’язальні машинки та три чавунні батареї, спричинивши матеріальний збиток на суму понад 1000 гривень. Вжитими заходами викрито раніше судимого громадянина, з оселі якого вилучено частину речових доказів. За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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