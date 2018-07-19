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MH17 сбила Россия: в Госдепе США сделали четкое заявление

19.07.2018 10:29

 Пришло время Москве признать свою ответственность и прекратить дезинформационную кампанию, сказала Хизер Нойерт

В США уверены, что именно Россия виновна в крушении самолета MH17, и позиция американцев по этому поводу не изменилась. Об этом заявила на брифинге спикер Госдепартамент Хизер Нойерт.
 
Обломки MH17. Фото: BULENT KILIC
Обломки MH17. Фото: BULENT KILIC
 
Она выразила поддержку Следственной группе в Нидерландах и отметила, что Вашингтон доверяет их выводам по расследованию.
"Правительство США давно говорило, что Россия, несомненно, ответственна за сбивание MH17. США полностью доверяют выводам Совместной следственной группы, которые были представлены 24 мая государственным прокурором Нидерландов: зенитно-ракетная установка, использованная для сбивания самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Российской Федерации, базирующейся в Курске. Рейс MH17 был сбит зенитной ракетой "Бук" российского производства класса "земля-воздух" с территории на востоке Украины, которая контролируется Россией, и управляемыми Россией силами", – сказала Нойерт и подчеркнула, что позиция США не изменилась.
 
Также спикер Госдепа напомнила, что США поддержали недавнеезаявление "Большой семерки" по катастрофе MH17, которая призвала Россию признать ответственность за сбивание самолета.
 
"Мы решительно поддерживаем решение Нидерландов и Австралии привлечь Россию к ответственности за ее роль в сбивании в июле 2014 года малайзийского самолета рейса MH17 над восточной Украиной и за ужасную смерть 298 гражданских лиц. Пришло время для России признать ее роль в сбивании MH17 и прекратить ее бессердечную дезинформационную кампанию", – добавил Нойерт.
 
Как известно, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев военнослужащих одной из бригад России, которые управляли ракетой ЗРК "Бук", сбившей малайзийский Boeing 777.
 
Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.
 

 

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