MH17 сбила Россия: в Госдепе США сделали четкое заявление

Пришло время Москве признать свою ответственность и прекратить дезинформационную кампанию, сказала Хизер Нойерт

В США уверены, что именно Россия виновна в крушении самолета MH17, и позиция американцев по этому поводу не изменилась. Об этом заявила на брифинге спикер Госдепартамент Хизер Нойерт.

Обломки MH17. Фото: BULENT KILIC

Она выразила поддержку Следственной группе в Нидерландах и отметила, что Вашингтон доверяет их выводам по расследованию.

"Правительство США давно говорило, что Россия, несомненно, ответственна за сбивание MH17. США полностью доверяют выводам Совместной следственной группы, которые были представлены 24 мая государственным прокурором Нидерландов: зенитно-ракетная установка, использованная для сбивания самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Российской Федерации, базирующейся в Курске. Рейс MH17 был сбит зенитной ракетой "Бук" российского производства класса "земля-воздух" с территории на востоке Украины, которая контролируется Россией, и управляемыми Россией силами", – сказала Нойерт и подчеркнула, что позиция США не изменилась.

"Мы решительно поддерживаем решение Нидерландов и Австралии привлечь Россию к ответственности за ее роль в сбивании в июле 2014 года малайзийского самолета рейса MH17 над восточной Украиной и за ужасную смерть 298 гражданских лиц. Пришло время для России признать ее роль в сбивании MH17 и прекратить ее бессердечную дезинформационную кампанию", – добавил Нойерт.

Как известно, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев военнослужащих одной из бригад России, которые управляли ракетой ЗРК "Бук", сбившей малайзийский Boeing 777.