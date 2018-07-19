В Одесской области на взятке задержали начальника отдела полиции

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Начальника Балтского отдела полиции Одесской области полковника Александра Немцева задержали сегодня на взятке.
Как сообщили «Думской» источники в полицейском управлении внутренней безопасности, офицер вымогал 10,5 тысяч гривен за «потерю» протокола об админправонарушении.
Балтский отдел полиции обслуживает, кроме Балтского, Кодымский, Савранский и Любашевский районы области.
Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе...