В трех областях задержали работников вузов за взятки от абитуриентов

Сотрудники территориальных управлений защиты экономики Нацполиции задержали работников высших учебных заведений Черкасской, Сумской и Одесской областей во время получения ими взяток.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что суммы колебались от 5 тысяч гривен до 5 тысяч долларов.

Так, в Одессе правоохранители задокументировали преступную деятельность должностных лиц одной из Одесских академий.

Сообщается, что декан и заведующий лабораторией требовали от трех абитуриентов 5 тысяч долларов.

"За указанную сумму неправомерной выгоды работники образования пообещала помочь будущим студентам с поступлением в учебное заведение. Задержали фигурантов при получении взятки", - говорится в заявлении.

В полиции добавляют, что кроме 5 тысяч долларов взятки правоохранители изъяли 4 конверта, в которых были указаны фамилии других абитуриентов.

В середине конвертов находились средства на общую сумму 2600 долларов и 2500 гривен.

Кроме того, в Черкасской области за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в учебное заведение декан одного из институтов требовал от абитуриента более 5 тысяч гривен.

Правоохранители задержали чиновника вуза.

Также в полиции сообщают, что в Сумской области заместитель директора вуза требовал за решение аналогичного вопроса 10 тысяч гривен.

"При получении первой части взятки, 2 тысяч гривен, чиновник был задержан оперативниками Управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры", - заявили в пресс-службе.

Сейчас открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Работникам образования грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества. // Украинская правда