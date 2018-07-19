У Кам’янському у відповідь на погрозу фізичною розправою жінка вбила чоловіка розвідним ключем

16 липня до поліції надійшло повідомлення від лікарів міської лікарні швидкої допомоги, що з місця мешкання до реанімаційного відділення госпіталізований 59-річний місцевий житель. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Виїздом на місце поліцейські з’ясували, що останнім часом чоловік зловживав спиртними напоями і поводив себе агресивно. 15 липня, ввечері, після надмірного вживання алкоголю чоловік вчинив сварку із дружиною, погрожуючи фізичною розправою. У відповідь жінка схватила розвідний ключ та вдарила ним по голові чоловіка.

Слідчим відділом Кам’янського ВП за погодженням з місцевою прокуратурою жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського відділу поліції