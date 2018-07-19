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Жительку Ізмаїлу притягнуто до відповідальності за придбання краденого майна

19.07.2018 11:15

Достеменно знаючи, який товар вона купує, 59-річна ізмаїльчанка неодноразово порушувала закон. За вчинені правопорушення їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

У березні поточного року жінка придбала телевізор у свого знайомого. Знаючи, що неодноразово судимий і безробітний чоловік пропонує їй крадену річ, вона без вагань купила техніку для особистих потреб. Впродовж наступних двох місяців жінка так само придбала у того ж знайомого ноутбук, дві колонки від музичного центру та мобільний телефон.

«Громадянка була викрита після того, як співробітники поліції розкрили ряд крадіжок, скоєних цим чоловіком, і він зізнався, кому збував крадене, - зазначив начальник Ізмаїльського ВП полковник поліції Роман Галкін.

Зараз правопорушниці повідомлено про підозру за ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Санкція даної статі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

Ізмаїльський відділ поліції в Одеській області

 

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