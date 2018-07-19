Иницииатор принятия закона Магнитского: Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа

19.07.2018 11:35

Уильям Браудер — основатель компании Hermitage Capital Management и иницииатор принятия закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году. Это закон позволяет правительству США замораживать активы и аннулировать въездные визы тем, кто попирает права человека.