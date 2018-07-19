На Дніпропетровщині судитимуть посадовців, які спричинили державі збитки майже на ₴300 тис.

Жовтоводською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох директорів підприємств, інженера-проектувальника та інженера з технічного нагляду, дії яких спричинили державі збитку на суму близько 300 тис грн.

Так, у червні 2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю та Дніпровською селищною радою укладено договори на виконання проектних робіт з реконструкції систем опалення та установки твердопаливних котлів у Дніпровському палаці культури та Клубі юного техніка. На виконання проектно-кошторисної документації, яка була виготовлена товариством, між іншим підприємством та селищною радою укладено договори підряду щодо виконання вказаних робіт.

Встановлено, що робочі проекти, виготовлені товариством з обмеженою відповідальністю, не відповідають нормам та правилам, що у подальшому вплинуло на проведення підрядником будівельних робіт з порушенням норм та стандартів. Вказані порушення призвели до зайвого завищення будівельних робіт, які виконувались за бюджетні кошти, у сумі 285 тис грн.

Крім того, директор підприємства-підрядника, діючи умисно, вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо робіт, які фактично не виконувались, внаслідок чого державі спричинено збитки на суму понад 36 тис грн.

На лаві підсудних опинилися: директор товариства з обмеженою відповідальністю та інженер-проектувальник за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми); а також директор підприємства-підрядника та інженер з технічного нагляду за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (службове підроблення).

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області