В Турции арестован россиянин, убивший украинца (фото)

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Гражданин России Андрей Похвальный, который избил до смерти 57-летнего украинца Андрея Сову в Турции, арестован.
Как сообщает Star, россиянина арестовала турецкая жандармерия и отправила в суд, где он был позже освобожден.
Но 17 июля Похвального взяли под стражу после того, как местная прокуратура обжаловала данное дело.
Как сообщалось, трагическое событие произошло 7 июля - это был второй день отдыха супругов на курорте. В гостиницу, где они жили, пробрался российский турист и после словесной перепалки толкнул украинца. Тот ударился головой о землю и после недельной комы скончался. // УНИАН
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