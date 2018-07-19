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В Турции арестован россиянин, убивший украинца (фото)

19.07.2018 11:55

Гражданин России Андрей Похвальный, который избил до смерти 57-летнего украинца Андрея Сову в Турции, арестован.

Как сообщает Star, россиянина арестовала турецкая жандармерия и отправила в суд, где он был позже освобожден.

Похвального арестовали / фото Star

Но 17 июля Похвального взяли под стражу после того, как местная прокуратура обжаловала данное дело.

Как сообщалось, трагическое событие произошло 7 июля - это был второй день отдыха супругов на курорте. В гостиницу, где они жили, пробрался российский турист и после словесной перепалки толкнул украинца. Тот ударился головой о землю и после недельной комы скончался. // УНИАН

 

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