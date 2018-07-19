В Харькове преступника, грабившего девушек-подростков, посадили на 7 лет

В Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ограбления были совершены в начале 2018 года в районе Южного вокзала: две девушки 17 и 15 лет гуляли по улице, когда к ним подошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги и драгоценности.

Одна из девушек упала в снег, и грабитель обыскал ее, забрав деньги и телефон. После этого преступник отвел подростков на пустырь и снова обыскал, а после этого скрылся. Той же ночью он был задержан с награбленным – добычей преступника стало около 600 гривен. // Сегодня