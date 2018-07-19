Отправлен в дисбат курсант харьковского вуза, который употреблял и продавал наркотики

Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда от 12 июля.

По данным суда, 19 октября 2017 года между курсантом четвертого курса инженерно-авиационного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба и мужчиной, который действовал под контролем правоохранительных органов, была достигнута договоренность о продаже каннабиса. Клиент перечислил на банковскую карточку сержанта 250 грн., а днем 20 октября они встретились на территории военного госпиталя, где курсант отдал товар. В тот же день мужчина отдал пакет с наркотиком, общий вес которого составил 0,8 грамма, правоохранителям.

21 ноября сержант, который на тот момент находился в состоянии наркотического опьянения, повторно получил от клиента 250 грн., и около КПП университета передал еще один сверток с каннабисом весом 1,5 грамма.

В тот же день курсант был задержан.

11 июля 2018 года между прокурором и обвиняемым была заключена сделка о признании вины.

Суд утвердил соглашение и признал курсанта виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, назначив наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне. // Depo.Харьков