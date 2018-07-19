Финалистку конкурса красоты убили, когда она вернулась в Россию для продажи машины

Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета России.

Как сообщает агентство, женщина в последнее время жила с мужем в США. Челябинскую область она вернулась, чтобы навестить родственников и продать свой автомобиль.

«16 июля она договорилась с владельцем автосервиса показать ему свою машину Skoda Octavia для дальнейшей продажи. В 21:00 она приехала к нему», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщил Znak.com, 29-летняя женщина пропала вечером того же дня. По словам ее мамы, на продажу свою Skoda Octavia ее дочь выставила накануне и договорилась с покупателем о встрече около автосервиса на улице Советской, 160,. Предполагалось, что она просто загонит машину на подъемник и покажет ее потенциальному покупателю. О продаже в тот же день речь не шла.

Рядом с автосервисом находится отделение полиции, поэтому никаких страхов или подозрений и девушки не возникло. Она уехала на встречу около 20 часов и обещала быстро вернуться, однако около 21 часа перестала отвечать на звонки, и родные обратились в полицию.

Подозреваемого в убийстве задержали 17 июля, им оказался 24-летний Александр Могилевич.