Финалистку конкурса красоты убили, когда она вернулась в Россию для продажи машины

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Финалистку национального конкурса красоты Missis World Russia-2016 Ксению Туленкову-Мецгер убили в Магнитогорске при продаже автомобиля.
Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета России.
«16 июля она договорилась с владельцем автосервиса показать ему свою машину Skoda Octavia для дальнейшей продажи. В 21:00 она приехала к нему», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщил Znak.com, 29-летняя женщина пропала вечером того же дня. По словам ее мамы, на продажу свою Skoda Octavia ее дочь выставила накануне и договорилась с покупателем о встрече около автосервиса на улице Советской, 160,. Предполагалось, что она просто загонит машину на подъемник и покажет ее потенциальному покупателю. О продаже в тот же день речь не шла.
Рядом с автосервисом находится отделение полиции, поэтому никаких страхов или подозрений и девушки не возникло. Она уехала на встречу около 20 часов и обещала быстро вернуться, однако около 21 часа перестала отвечать на звонки, и родные обратились в полицию.
Подозреваемого в убийстве задержали 17 июля, им оказался 24-летний Александр Могилевич.
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