Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Финалистку конкурса красоты убили, когда она вернулась в Россию для продажи машины

19.07.2018 12:35

Финалистку национального конкурса красоты Missis World Russia-2016 Ксению Туленкову-Мецгер убили в Магнитогорске при продаже автомобиля.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета России.

Как сообщает агентство, женщина в последнее время жила с мужем в США. Челябинскую область она вернулась, чтобы навестить родственников и продать свой автомобиль.

«16 июля она договорилась с владельцем автосервиса показать ему свою машину Skoda Octavia для дальнейшей продажи. В 21:00 она приехала к нему», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщил Znak.com, 29-летняя женщина пропала вечером того же дня. По словам ее мамы, на продажу свою Skoda Octavia ее дочь выставила накануне и договорилась с покупателем о встрече около автосервиса на улице Советской, 160,. Предполагалось, что она просто загонит машину на подъемник и покажет ее потенциальному покупателю. О продаже в тот же день речь не шла.

Рядом с автосервисом находится отделение полиции, поэтому никаких страхов или подозрений и девушки не возникло. Она уехала на встречу около 20 часов и обещала быстро вернуться, однако около 21 часа перестала отвечать на звонки, и родные обратились в полицию.

Подозреваемого в убийстве задержали 17 июля, им оказался 24-летний Александр Могилевич.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...