На Донбассе задержали женщину, которая сдавала украинских патриотов боевикам

Военная контрразведка задержала женщину, которая присоединилась к боевикам во время захвата Славянска в 2014 году.

Как рассказали в штабе Операции объединенных сил, женщина вместе с мужем присоединилась к "ополчению Новороссии" и по заданию боевиков разоблачала украинских патриотов в Славянске и Краматорске. Она также доставляла их в комендатуру "ДНР".

Отмечается, что она сама покинула ряды боевиков с началом активных действий украинской армии по освобождению городов и разочаровавшись в идеях «русского мира».

Ее задержали на свободной территории Донбасса, а 13 июля объявили о подозрении в совершении преступления по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

Женщина задержана и сотрудничает со следствием. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет. // НВ