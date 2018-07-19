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В Одессе адвоката посадили на 10 лет за покушение на убийство жены

19.07.2018 12:55

Также осужденный обязан выплатить потерпевшей материальный ущерб в сумме 524 тысячи гривень и моральный - 3,7 миллиона гривень.

Киевский районный суд Одессы приговорил к десяти годам лишения свободы известного адвоката Роберта Халиуллина за покушение на убийство своей жены.

Осужденный - известный адвокат Роберт Халиуллин / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба суда, приговор в отношении 67-летнего адвоката, обвиняемого в законченном покушении на умышленное убийство своей супруги, вынесен 18 июля.

Отмечается, что события имели место 2 августа 2015 года.

«Около 8.30 обвиняемый прибыл в квартиру, в которой проживала его жена. На почве неприязненных отношений и руководствуясь мотивом мести за переезд жены от него, мужчина из имеющегося у него охотничьего ружья совершил с близкой дистанции три выстрела в потерпевшую. Однако довести свой преступный умысел, направленный на убийство жены, обвиняемому не удалось», - рассказали в суде.

Получив тяжелые телесные повреждения, потерпевшая в шоковом состоянии смогла выйти из квартиры, а сотрудники службы охраны «Карабинер», которые прибыли на вызов, обнаружили ее на лестничной площадке. После этого сотрудники охраны ключами потерпевшей закрыли квартиру, в которой находился обвиняемый, и вызвали скорую помощь.

Пострадавшая получила тяжелые телесные повреждения, из-за которых уже третий год не может самостоятельно передвигаться. Она перенесла многочисленные операции, но медики не смогли вернуть ей способность ходить.

Приговором Киевского райсуда мужчина осужден к 10 годам лишения свободы.

Также осужденный обязан выплатить потерпевшей материальный ущерб в сумме 523,804 тыс. грн и моральный – 3,723 млн грн.

Как стало известно, осужденный – известный адвокат Роберт Халиуллин. // УНИАН

 

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