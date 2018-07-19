Киевсовет отказался отменять дикое подорожание проезда в городском транспорте

Киевгорсовет отказался вводить запрет на повышение стоимости проезда в транспорте до внедрения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита столичной подземки и “Киевпасстранса”.

За соответствующее решение проголосовали только 24 депутатов горсовета при минимально необходимых 61, сообщает Укринформ.

Как отметил автор проекта решения, депутат Киевсовета от фракции “Свобода” Юрий Сиротюк, документом предусматривалось запретить повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве до внедрения автоматизовної системы учета оплаты проезда и проведения полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий “Киевский метрополитен” и “Киевпастранс”.

Кроме того, по его словам, планировалось отменить распоряжение от 5 июля, которым была повышена стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Проект решения о запрете на увеличение стоимости проезда был вынесен на рассмотрение Киевсовета в прошлый четверг, 12 июля, однако тогда голосование по нему не состоялось.

Как сообщалось, с 14 июля в Киеве повышены тарифы на проезд пассажиров в пассажирском коммунальном транспорте. В частности, стоимость разовой поездки в метро и наземном общественном транспорте составляет 6,50 грн - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой, и 8 грн - за разовую поездку.