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Киевсовет отказался отменять дикое подорожание проезда в городском транспорте

19.07.2018 13:06

Киевгорсовет отказался вводить запрет на повышение стоимости проезда в транспорте до внедрения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита столичной подземки и “Киевпасстранса”.

За соответствующее решение проголосовали только 24 депутатов горсовета при минимально необходимых 61, сообщает Укринформ.

Киевсовет отказался отменять повышение стоимости проезда в транспорте

Как отметил автор проекта решения, депутат Киевсовета от фракции “Свобода” Юрий Сиротюк, документом предусматривалось запретить повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве до внедрения автоматизовної системы учета оплаты проезда и проведения полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий “Киевский метрополитен” и “Киевпастранс”.

Кроме того, по его словам, планировалось отменить распоряжение от 5 июля, которым была повышена стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Проект решения о запрете на увеличение стоимости проезда был вынесен на рассмотрение Киевсовета в прошлый четверг, 12 июля, однако тогда голосование по нему не состоялось.

Как сообщалось, с 14 июля в Киеве повышены тарифы на проезд пассажиров в пассажирском коммунальном транспорте. В частности, стоимость разовой поездки в метро и наземном общественном транспорте составляет 6,50 грн - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой, и 8 грн - за разовую поездку.

 

 

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