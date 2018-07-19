Цукерберг заявил о наличии доказательств вмешательства Кремля в американские выборы

Глава и создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что у компании есть абсолютно ясные свидетельства попыток вмешательства россиян в американские выборы 2016 года.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы", – заявил он в интервью американскому изданию Recode.

"Мы обнаружили это в середине 2015 года и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году, и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это – часть наших находок", - добавил Цукерберг.

На прошлой неделе замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Р.Мюллера по возможным связям предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. По версии следствия, обвиняемые взламывали компьютерные сети Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также публиковали украденные электронные письма в интернете.

По словам Цукерберга, "было и другое направление вмешательства в выборы, которое мы поздно распознали. Речь идет об Агентстве Интернет Исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в Facebook для распространения ложной информации".

В марте 2018 года Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию. В частности, санкции были введены против санкт-петербургского Агентства интернет-исследований, чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году, против ФСБ, ряда сотрудников ГРУ, а также Евгения Пригожина и принадлежащих ему компаний Concord Catering и Concord Management.

Facebook старается сотрудничать с властями по нескольким ведущимся в этом отношении расследованиям. Еще до выборов специалисты Facebook видели активность хакерской группы, которую американские власти именуют ATP28. Группа, также известная как Fancy Bear, пыталась взламывать аккаунты людей, чтобы получить к ним доступ. Эти хакеры известны кибератаками на государственные и военные структуры ряда стран. В США утверждают, что Fancy Bear связана с российскими спецслужбами.

Напомним, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России", заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы.

Также он подтвердил, что согласен с выводами американской разведки, расследующей вмешательство России в выборы 2016 года, и подчеркнул, что во время встречи в Хельсинки указал Путину на недопустимость подобных действий. // Сегодня