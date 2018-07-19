На Чернігівщині у п’ятьох членів однієї сім’ї діагностували дифтерію

Серед них - троє дітей віком 3, 6 і 11 років

У чотирьох членів родини з Чернігівської області, 11-річний син якої 13 липня потрапив до лікарні з дифтерією, також виявили клінічні ознаки цього інфекційного захворювання - захворіли батько, мати і двоє малолітніх дітей віком 3 і 6 років.

Про це ZAXID.NET у понеділок, 16 липня, повідомила начальниця відділу комунікацій Центру громадського здоров’я МОЗ Ольга Захарченко.

ZAXID.NET писав про те, що 13 липня в Україні зафіксували четвертий випадок захворювання на дифтерію у Чернігівській області. До центральної районної лікарні Ніжинського району поступив 11-річний хлопчик із набряком шиї та підозрою на дифтерію. Дитину протягом п’яти днів лікували вдома самотужки.

Хлопчику ввели протидифтерійну сироватку і з району у важкому стані перевезли в область, де на допомогу місцевим лікарям приїхали фахівці з Києва, аби допомогти врятувати дитину. Він у реанімації на штучній вентиляції легень.

У село, де мешкав хлопчик, як повідомила Ольга Захарченко, виїхала команда епідеміологів, яка провела обстеження осіб, з якими контактував хлопчик. Виявилося, що на дифтерію хвора вся родина.

«У результаті епідеміологічного обстеження було виявлено сімейне вогнище. Клінічні ознаки дифтерії наявні також у чотирьох членів родини хлопчика: матері, батька, сестри і брата. Дітей госпіталізували, їм також ввели протидифтерійну сироватку. Дівчинка 2012 року народження, хлопчик – 2015», - повідомила Ольга Захарченко.

Старший брат, 11-річний хлопчик , і надалі перебуває в реанімації на штучній вентиляції легень у Чернігівській обласній дитячій лікарні.

«Його стан продовжує бути важким. Йому відразу ввели протидифтерійну сироватку, проте важкість стану зумовлена ускладненнями з боку серцево-судинної системи», - каже Ольга Захарченко.

Якщо у членів родини, в яких виявили ознаки дифтерії, діагноз ще підтвердять лабораторно, то в Україні вже буде вісім випадків дифтерії з початку року: п’ять у Чернігівській області, один - у Київській (захворів 15-річний підліток) і два – у Луганській (захворіло двоє чоловіків 32 і 36 років).

Про те, що в Україні можливий спалах дифтерії, лікарі попереджали давно. Причина – низький рівень вакцинації проти цього захворювання. За словами в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, від дифтерії в Україні вакциновано лише 50% населення.

Нагадаємо, дифтерія – це дуже небезпечне гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки та загальною інтоксикацією з ураженням серцево-судинної та нервової систем.

При дифтерії, як твердять лікарі, без сироватки помирає 50% хворих, з сироваткою навіть у найкращих клініках світу все одно помирає 10-15%, тобто кожний десятий хворий.

Під час останньої епідемії дифтерії в Україні (1991-1998 років) захворіло майже 20 тисяч людей, 696 з них померли.

Єдиний спосіб захиститися від дифтерії — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих кожні 10 років. Вакцини від дифтерії і для дітей, і для дорослих, як твердить МОЗ, є у всіх регіонах України.