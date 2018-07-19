У Львові шахраї видурили у пенсіонерки 30 тисяч. грн.

Про це у соцмережі написала Юля Мартинюк.

Як йдеться у дописі, у районі Галицьке перехрестя до бабці дописувачки під’їхала машина бежевого кольору з іноземними номерами. Все, що старенька пам’ятає: у ній були жінка,чоловік (чорне волосся, не українець) та дитина років 8-10. Запитували російською дорогу на лікарню швидкої допомоги на вул. Топольній, розказуючи, що вони тільки-но з Чехії і дороги не знають.

«Попросили показати дорогу,бабця погодилася. Дорогою розповіли, що в чоловіка цієї жінки та тата дитини страшна біда. Має бути термінова операція на голову – потрапив в аварію. Жінка та дитина почали плакати, чим збили бабу з пантелику. Попросили, можливо бабця має гроші. Вони ж їй лишають євро, бо гроші можуть поміняти лише в 17 вечора (начебто гроші якоїсь фірми)», - зазначено у дописі.

За словами дописувачки, бабцю відвезли до її дому, і вона віддала шахраям 30 000 грн. Взамін взяла сумку з «євро», а чоловік наказав тримати і не дивитись. Також сказав, що вечері приїде, забере і обміняє та віддасть позичені гроші. Незнайомці поїхали, а бабця, коли заглянула всередину сумки, виявила там картон. Розповіла, що все було дуже реалістично та жалісно. // Вголос