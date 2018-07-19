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В Израиле всеобщую забастовку объявили... гомосексуалисты

19.07.2018 14:02

Поводом для забастовки послужил новый закон о суррогатном материнстве, утвержденный сегодня в Кнессете, которым не предусмотрена возможность "заказа беременности" для гомосексуальных пар

В Израиле общество помощи гомосексуальной общине ("Агуда ле-маан лахатаб") объявило в ближайшее воскресенье всеобщую забастовку гомосексуалистов, передает 9tv.co.il.

DailyMail

День проведения забастовки приходится на 9 ава – день национального траура, в который по закону можно не работать (в счет отпускного дня). В издании отмечают, что это облегчит гомосексуалистам забастовку и сделает ее более массовой.

В этот раз поводом для забастовки послужил новый закон о суррогатном материнстве, утвержденный сегодня в Кнессете, не предусмотрена возможность "заказа беременности" для гомосексуальных пар.

Согласно действовавшему до сих пор закону, подписать в Израиле договор с суррогатной матерью о вынашивании младенца из чужой женской яйцеклетки, оплодотворенной мужской спермой, могла только пара, состоящая из мужчины и женщины.
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В последнее время в Кнессете продвигали закон, согласно которому женщины-одиночки также смогут заключать договор с суррогатными матерями, если проблемы со здоровьем не позволяют им выносить ребенка.

Воспользовавшись случаем, гомосексуальная община оказала мощное давление на депутатов с тем, чтобы в поправки было внесено и право на услуги суррогатных матерей для однополых пар. Соответствующую поправку в законопроект подал депутат "Ликуда", который относится к общине ЛГБТ Амир Охана.

Однако большинство коалиционных депутатов, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу, проголосовало против этой поправки. Нетаниягу объявил, что он за то, чтобы пользоваться услугами суррогатных матерей могли "и отцы-одиночки, и матери-одиночки". Однако он отметил, что с такой поправкой данный конкретный законопроект не прошел бы голосование. // 112.ua

 

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