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Житель Винницкой области облил бензином и поджег односельчанина

19.07.2018 14:13

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы

В Немировском районе Винницкой области полиция задержала мужчину, который облил односельчанина бензином и поджег его. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Фото: gazeta.a42.ru

"18 июля работники Немировской полиции задержали 32-летнего ранее судимого жителя села Бобров, который облил собутыльника бензином и поджег. Пострадавший получил термические ожоги 8 процентов тела", – говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, конфликт между мужчинами произошел после застолья: младший из них принес из дома бутылку с бензином, облил потерпевшего и поджег. После того, как понял, что натворил, начал спасать знакомого и потушил огонь пиджаком.

"Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством). Правонарушителю грозит до 2 лет лишения свободы", – отметили в полиции. // Сегодня

 

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