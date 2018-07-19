В Одесской области покончила с собой многодетная мать

В Одесской области в селе Борщи Подольского района, мать четырех детей - Татьяна, которой на момент трагедии исполнилось 28 лет, покончила жизнь самоубийством. Счеты с жизнью она свела прямо в собственном доме.

По словам соседей, Татьяна жила с мужем Александром в постоянных конфликтах. Супруг постоянно выпивал и это очень расстраивло молодую женщину. После бытового конфликта женщина пошла в зал и там повесилась.

Без матери остались четверо несовершеннолетних детей. Из них двое ещё дошкольники. "Детей жалко, они ведь не виноваты в проблемах взрослых" - говорят соседи. Самого хозяина дома соседи характеризуют как слабую личность. Есть переживания, что он не выдержит смерти жены и тоже что-то с собой сделает.

От алкоголизма он уже пытался лечиться, но безрезультатно.

У детей осталась бабушка, которая и займется воспитанием малышей.

Полиции предстоит выяснить, что случилось в роковой вечер, из-за чего женщина решилась на отчаянный шаг. // od-news.com