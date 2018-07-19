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Шахрайський ланцюжок перервався: потерпілі вчасно зрозуміли, кому передали гроші

19.07.2018 14:35

На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки Почаєва про те, що вона передала гроші невідомій особі. Автомобіль, водієві якого були віддані кошти, потерпілі, збагнувши, що потрапили у тенета шахрая, стали наздоганяти, проте самостійно впоратися не змогли. За допомогою звернулися до поліцейських.

Зі слів 23-річної жительки Почаєва, до неї зателефонував невідомий і сказав, що потрібні гроші, адже її брат перебуває у лікарні. Спочатку жінка мала перечислити 8700 гривень на вказаний рахунок через термінал, але з технічних причин переказу здійснити не змогла. Та пройдисвіт, вхопивши на гачок жертву, відпускати її не хотів, тож за грошима приїхав найнятий таксист. Йому потерпіла й віддала всю суму. Як тільки це сталося, зателефонував брат, який начебто мав бути у лікарні. Тоді й розкрилася шахрайська схема.

Потерпілі кинулися наздоганяти таксі й водночас зателефонували до поліції. Патрульні зупинили автівку в обласному центрі. Водій переконує, що не знав для чого і кому були призначені ці кошти, єдине - мав їх передати в сусідню область.

Поліцейські Кременеччини вживають заходів з метою встановити особу шахрая та його місце знаходження. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 190 ККУ.

Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

 

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