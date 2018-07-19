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Харків’янка «працювала» сутенеркою своєї подруги

19.07.2018 15:02

Жителька міста організувала інтимну зустріч раніше незнайомого їй чоловіка зі своєю подругою в приміщенні сауни.

 

Правоохоронці встановили, що 27-річна жінка в телефонній розмові домовилась з ним про зустріч та запропонувала інтимне побачення зі своєю знайомою. За надання сексуальних послуг чоловік повинен був заплатити 1000 гривень дівчині та аналогічну суму звідниці.

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За фактом події слідчим Основ’янського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.1ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає до 5 років позбавлення волі. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області

 

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