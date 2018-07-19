Харків’янка «працювала» сутенеркою своєї подруги

Жителька міста організувала інтимну зустріч раніше незнайомого їй чоловіка зі своєю подругою в приміщенні сауни.

Правоохоронці встановили, що 27-річна жінка в телефонній розмові домовилась з ним про зустріч та запропонувала інтимне побачення зі своєю знайомою. За надання сексуальних послуг чоловік повинен був заплатити 1000 гривень дівчині та аналогічну суму звідниці.

За фактом події слідчим Основ’янського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.1ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає до 5 років позбавлення волі. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області