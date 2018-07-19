В Алматы грабители зарезали бронзового призера Олимпиады фигуриста Дениса Тена

Денис Тен скончался в больнице в Алматы после тяжёлого ранения. Спортсмен потерял много крови в результате ножевого ранения, которое ему нанесли грабители.

На Дениса Тена напали с ножом в Алматы, он потерял три литра крови, сообщает informБЮРО. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Дениса Тена доставили в больницу в тяжёлом состоянии и экстренно отправили на операцию. Врачи боролись за его жизнь больше двух часов.

В 18.00 в Министерстве культуры и спорта сообщили, что спортсмен умер.

"Денис Тен скончался", – сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.

Денис Тен – казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, победитель Чемпионата четырёх континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

Короткая программа Дениса Тена на Олимпиаде в Сочи, где по сумме двух программ он стал бронзовым призёром Игр 2014 года и принёс Казахстану первую олимпийскую медаль в фигурном катании.

Денис всегда открыто выражал любовь к своей родине, и показательный номер на Олимпиаде 2014 года поставил под казахскую мелодию. //